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Оборонная промышленность готовится к беспрецедентному росту доходов

FT: оборонные компании получат дополнительные $52 млрд к 2026 году

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Lockheed Martin

Крупнейшие мировые аэрокосмические и оборонные компании готовятся получить рекордные объемы денежных средств в ближайшие три года. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные исследовательской компании Vertical Research.

По данным исследователей, у 15 ведущих оборонных подрядчиков прогнозируют свободный денежный поток (деньги которые остаются у компании после вычета всех издержек. — Прим. «Газеты.Ru») в размере $52 млрд к 2026 году, что почти вдвое превышает их совокупный денежный поток на конец 2021 года.

Пять крупнейших американских оборонных подрядчиков ожидают увеличения денежного потока до $26 млрд к концу 2026 года, что более чем вдвое превышает показатель 2021 года. В Европе национальные лидеры BAE Systems, Rheinmetall и шведская Saab, получившие новые контракты на боеприпасы и ракеты, прогнозируют рост совокупного денежного потока более чем на 40%.

Отрасль выигрывает от резкого увеличения военных расходов, поскольку правительства наращивают бюджеты в ответ на начало спецоперации на Украине и эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и в Азии. Это уже привело к тому, что портфели заказов достигли почти рекордных уровней.

«Это вопрос на миллиард долларов для отрасли: компании обычно не любят держать большие суммы денег на своих балансах, поэтому что им делать со всеми этими деньгами, если приобретения не так просты? Обратный выкуп акций и дивиденды — один из способов», — отметил аналитик Vertical Research Роберт Сталлард.

До этого стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел американскую компанию Loc Performance Products за $950 млн. Это укрепит позиции Rheinmetall на рынке США и расширит возможности компании в производстве наземных военных транспортных средств.

Ранее стало известно, сколько мошенники украли с банковских счетов россиян во втором квартале 2024 года.

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