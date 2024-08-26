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Стало известно о росте экспорта одного из российских нефтепродуктов

Россия смогла нарастить экспорт мазута в страны и Азии до 1,1 млн баррелей

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Антон Денисов/РИА «Новости»

С 1 по 23 августа суточный объем поставок достиг 1,1 млн баррелей, что на 200 тыс. баррелей превышает июльские значения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Лидерами по импорту российского мазута стали Китай, Индия и Саудовская Аравия. На долю Китая приходится около 20% всех августовских поставок, что составляет 220 тыс. баррелей в сутки. Индия импортирует свыше 150 тыс. б/с, а Саудовская Аравия – порядка 110 тыс. б/с.

«Наращивание экспорта связано с выходом из ремонтов ряда российских НПЗ. Саудовская Аравия использует мазут для выработки электроэнергии в периоды пикового потребления, когда в жару резко возрастает потребность в кондиционировании воздуха», — прокомментировал руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept Максим Малков.

Половина всего экспорта осуществляется через балтийский порт Усть-Луга. Рост поставок также обусловлен рекордной загрузкой нефтеперерабатывающих заводов в этом году.

До этого стало известно, что скидка на нефть марки Urals в российских портах сократилась до минимального уровня с сентября прошлого года, составив $12 за баррель. Снижение связано с уменьшением объемов экспорта и ростом доли «теневого флота».

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