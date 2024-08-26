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Доходы бюджета РФ в 2024 году выросли более чем на треть

Путин: доходы бюджета РФ за семь месяцев 2024 года выросли на 36%

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Доходы российского бюджета за семь месяцев 2024 года выросли на 36% по сравнению с прошлым годом и приблизились к 20 трлн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

«За первые семь месяцев этого года его доходы приблизились к 20 трлн рублей. Это на 36% выше, чем в прошлом году», — сказал он.

Путин отметил, что рост экономики и заработных плат позитивно отражается на федеральном бюджете. Он назвал текущий показатель хорошим.

В июле президент РФ подписал поправки об увеличении дефицита бюджета на 2024 год.

После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что бюджет должен быть ориентирован на победу в СВО.

В августе «Единая Россия» вместе с правительством начала работу над федеральным бюджетом. Приоритетными задачами назвали обеспечение обороноспособности и безопасности государства, социальных гарантий военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей. Расходы на реализацию народной программы ЕР в этом году были увеличены.

Ранее в России выросли долги по зарплате.

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