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Путин заявил о недопустимости пунктов «для галочки» в нацпроектах

Путин: в нацпроектах недопустимы пустышки и холостые пункты для галочки

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

В российских национальных проектах недопустимо использовать «пустышки» и «холостые» пункты «для бюрократической галочки». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

«В нацпроектах недопустимы какие-то пустышки, проходные, холостые пункты для бюрократической «галочки», то есть без достижения реального результата, практических позитивных изменений в жизни людей», — сказал президент.

В июле Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты.

До этого «Ведомости» писали, что реализацию нацпроекта по обеспечению России собственным транспортом власти оценили в 6,7 трлн рублей, деньги пойдут в основном на самолеты.

До 1 сентября правительство должно сформировать план по направлениям «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры» и «Инфраструктура для жизни».

Ранее была названа сумма, похищенная при реализации нацпроекта в сфере образования.

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