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Путин рассказал о росте ВВП России в первом полугодии

Путин: ВВП России за первое полугодие вырос на 4,6%

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Валовой внутренний продукт России вырос на 4,6% за первые шесть месяцев 2024 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«По оценке за первое полугодие валовый внутренний продукт прибавил 4,6%», — сказал лидер страны на совещании по экономическим вопросам.

В июле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин доволен работой правительства и Центробанка, поскольку показатели экономического развития страны по отраслям и в целом по росту ВВП «весьма и весьма позитивные».

В конце июня Путин заявил, что в первом полугодии 2024 года прирост ВВП РФ превысит 5%. Отмечается, что в 2023 году рост ВВП в первом полугодии составил 3,6%.

В конце апреля Путин заявил, что ВВП РФ по итогам 2024 года может прибавить более 3%. Российский лидер рассказал, что данные по экономике начала года оказались выше прогнозов, а за январь-февраль ВВП вырос на 6% в годовом выражении.

Ранее экономист назвал предполагаемый рост ВВП России в 2024 году.

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