Стало известно, насколько подорожает отдых в 2025 году

Стоимость путешествий для россиян в 2025 году возрастет на четверть по сравнению с текущим сезоном. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса «Купибилет».

Средний бюджет на летние каникулы достигнет ₽180 тыс., что на ₽30 тыс. больше, чем в 2024 году.

«Рост цен обусловлен несколькими факторами, включая подорожание топлива и авиадеталей из-за усложнения логистики, а также увеличение операционных затрат транспортных компаний», — рассказала директор по маркетингу «Купибилета» Екатерина Долгих

Ожидается, что цены на авиа- и железнодорожные билеты существенно вырастут. Это связано не только с увеличением расходов перевозчиков, но и с высоким спросом на путешествия как внутри страны, так и за рубежом.

Несмотря на рост цен, интерес россиян к летнему отдыху остается высоким. Туристы готовятся к увеличению расходов, но не планируют отказываться от поездок. Многие уже сейчас начинают откладывать деньги на будущий отпуск, чтобы компенсировать ожидаемое повышение цен.

До этого стало известно, что 69% россиян хотя бы иногда выбирают оздоровительный отдых, при этом 25% делают это раз в год. Большинство предпочитает отдых на море или в горах, а популярными направлениями остаются регионы России, СНГ и Юго-Восточная Азия.

Ранее в Турции сообщили о росте российского турпотока.