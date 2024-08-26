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Стало известно, насколько подорожает отдых в 2025 году

«Купибилет»: стоимость отдыха для россиян в 2025 году может увеличиться на 25%

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Shutterstock

Стоимость путешествий для россиян в 2025 году возрастет на четверть по сравнению с текущим сезоном. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса «Купибилет».

Средний бюджет на летние каникулы достигнет ₽180 тыс., что на ₽30 тыс. больше, чем в 2024 году.

«Рост цен обусловлен несколькими факторами, включая подорожание топлива и авиадеталей из-за усложнения логистики, а также увеличение операционных затрат транспортных компаний», — рассказала директор по маркетингу «Купибилета» Екатерина Долгих

Ожидается, что цены на авиа- и железнодорожные билеты существенно вырастут. Это связано не только с увеличением расходов перевозчиков, но и с высоким спросом на путешествия как внутри страны, так и за рубежом.

Несмотря на рост цен, интерес россиян к летнему отдыху остается высоким. Туристы готовятся к увеличению расходов, но не планируют отказываться от поездок. Многие уже сейчас начинают откладывать деньги на будущий отпуск, чтобы компенсировать ожидаемое повышение цен.

До этого стало известно, что 69% россиян хотя бы иногда выбирают оздоровительный отдых, при этом 25% делают это раз в год. Большинство предпочитает отдых на море или в горах, а популярными направлениями остаются регионы России, СНГ и Юго-Восточная Азия.

Ранее в Турции сообщили о росте российского турпотока.

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