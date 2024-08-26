В России могут появиться новые программы льготной ипотеки

Четыре новые льготные ипотечные программы могут появиться в России в будущем. Они будут рассчитаны на молодых специалистов и работников в сферах промышленности, строительства и науки, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков «Парламентской газете».

Обсуждение этого вопроса начнется в следующую сессию, рассказал депутат.

По его словам, эти программы упростят приобретение жилья для граждан и позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах.

«Прежде всего это касается промышленности — нужно обеспечить льготные условия для ценных специалистов, в особенности для тех, кто занят на передовых высокотехнологичных производствах. Также есть предложение ввести строительную ипотеку в тех регионах, где сейчас идет или планируется масштабное строительство — как жилое и инфраструктурное, так и, опять же, промышленное», — сказал Аксаков, подчеркнув, что это только планы.

Глава комитета также предложил проработать вопрос создания системы льготной ипотеки для молодых кадров. Будет продолжено обсуждение выдачи ипотечных кредитов для территорий, где наблюдаются сложности с населением, добавил он.

До этого вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что изменение условий семейной ипотеки или ее расширение пока не запланировано.

Ранее ипотечным заемщикам дали лайфхак на случай увольнения.