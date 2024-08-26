ЦБ и банки разошлись во мнениях о небанковских поставщиках платежных услуг

Банки выразили обеспокоенность по поводу создания небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), которые смогут проводить платежи наравне с кредитными организациями. Об этом сообщается в письмах Национального совета финансового рынка (НСФР), направленных в Центробанк, Минфин и Госдуму, пишет РБК.

В июле 2024 года в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий создание института НППУ. Согласно документу, платежные услуги смогут оказывать не только банки, но и финтехкомпании, страховщики, брокеры и МФО.

Банки считают, что введение НППУ может привести к появлению новых рисков в платежной системе и увеличению угроз кибербезопасности. По мнению участников финансового рынка, потенциальную выгоду от принятия законопроекта получит лишь небольшое число новых компаний.

«Реализация такого подхода никак не будет способствовать равной и справедливой конкуренции на платежном рынке, а, напротив, приведет к искусственному сегментированию и повышению уязвимости платежного рынка», — подчеркивается в письме НСФР.

ЦБ, в свою очередь, считает, что создание института НППУ будет способствовать развитию конкуренции и повышению доступности услуг для граждан. По словам представителя регулятора, большинство участников рынка поддержали эту инициативу.

Эксперты отмечают, что опасения банков могут быть преувеличены.

«Клиентская база у таких сервисов будет значительно меньше, чем в банках, а значит, и мошенников будет интересовать не так сильно», — отметила ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.

Законопроект предусматривает создание НППУ трех видов с разными требованиями к минимальному размеру активов: от 5 млн до 50 млн руб. Предполагается, что новые игроки смогут оказывать услуги по инициированию переводов, агрегированию переводов и выпуску электронных денежных средств.

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