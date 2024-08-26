В Африке рассказали, чего ждут от России

Страны Африки рассчитывают на технологическое партнерство с Россией. Об этом заявил создатель Африканского бизнес-клуба в России, глава камерунской диаспоры Луис Гоуенд, пишет РИА Новости.

Предприниматель заявил, что Африке не нужна абсолютно безвозмездная помощь, поскольку она не дает стимула развиваться. Речь идет о равноправном партнерстве.

«По крайней мере, сегодня нам не нужна такая помощь, которая с экономической точки зрения совершенно не оправданна», — заявил он.

Специалист отметил, что Африка нуждается в российских специалистах в области энергетики, строительства, машиностроения.

До этого сообщалось, что в Северной Африке резко нарастили закупки российского зерна. Речь идет о Королевстве Марокко.

Незадолго до того, о сотрудничестве с африканскими странами высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что страны черного континента не хотят продолжать отношения с другими государствами на неоколониальной основе.

Ранее посол РФ рассказал о большой популярности ЮАР у российских туристов.