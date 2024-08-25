Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер России не исключил возвращение в РФ замороженных активов

Степашин заявил о перспективах возвращения в Россию денег и замороженных активов

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Бывший премьер-министр РФ и глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что есть перспективы для переговоров по возвращению России замороженных активов, в том числе, через судебный путь. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-премьер обратил внимание, что большая часть замороженных российских активов, которые оцениваются примерно в €300 млрд, находится в Европе. Он отметил, что они лежат в Бельгии и в других странах, однако их пока не трогают.

«Более того, они за счет этих денег еще и проценты зарабатывают. Американцы подталкивают: «Давайте-ка мы разморозим и раздадим, зачем будем свои деньги тратить, давайте мы Украину покормим», — сказал Степашин.

По его словам, Индия, Италия, Саудовская Аравия, ОАЭ уже отказываются хранить свои резервы в долларах, так как опасаются, что ситуации с российскими активами повторятся с ними.

Экс-премьер также выразил мнение, что России вернутся «все деньги», когда закончится специальная военная операция (СВО). Она завершится с тем результатом, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, считает он.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела €1,5 млрд из доходов от реинвестирования замороженных активов России Украине на закупки оружия.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложит Киеву кредиты с погашением за счет активов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами