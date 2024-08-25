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Бутерин выразил опасения из-за ареста Дурова

Создатель Ethereum Бутерин выразил опасения за свободу ПО из-за ареста Дурова

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Россия 24/YouTube

Основатель блокчейн платформы Ethereum Виталик Бутерин выразил опасения за будущее свободы программного обеспечения и коммуникаций в Европе» из-за ареста основателя Telegram Павла Дурова. Соответствующую публикацию программист разместил в социальной сети X.

Настороженность криптобизнесмена вызвало то, что основанием для предъявленных Дурову обвинений было только то, что он «не модерирует» и не раскрывает данные пользователей. При этом Бутерин отметил, что мессенджер Telegram недостаточно серьезно подходит к шифрованию.

До этого Виталик Бутерин увидел в действиях Илона Маска черты авторитаризма.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

Ранее Илон Маск призвал освободить Дурова.

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