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Крупнейший сотовый оператор Украины повысит тарифы

«Киевстар» анонсировал повышение тарифов для абонентов с 1 сентября

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Shutterstock

Крупнейший украинский оператор мобильной связи «Киевстар» объявил о повышении тарифов с 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Оператор объяснил необходимость изменений увеличением потребления мобильного трафика.

«Мы пересматриваем стоимость тарифов в сторону увеличения, чтобы продолжать увеличивать инвестиции, чтобы расширять сеть и оснащать ее дополнительными источниками питания, генераторами», — пояснили в «Киевстар».
Точные данные о новых условиях и стоимости услуг компания обещала предоставить позднее.

Повышение тарифов происходит на фоне новых требований украинского регулятора. 25 июня Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины постановил, что операторы должны обеспечивать связь на своих базовых станциях в течение четырех часов без электричества.

Украинские эксперты предупреждают о возможном существенном росте цен на услуги мобильной связи. По данным издания Liga.net, аналитики прогнозируют 50-процентное увеличение тарифов в 2025 году. Однако даже такое повышение может не гарантировать бесперебойную связь при продолжительных отключениях электроэнергии.

В начале августа стало известно, что на фоне роста цен на топливо авиабилеты в России могут подорожать . По словам авиаэксперта Романа Гусарова, эффект от повышения цен станет заметен через несколько месяцев. С начала 2024 года стоимость полетов по России уже выросла на 17%.

Ранее на Украине рассказали, сколько мощностей потеряла промышленность.

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