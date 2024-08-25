Крупнейший сотовый оператор Украины повысит тарифы

Крупнейший украинский оператор мобильной связи «Киевстар» объявил о повышении тарифов с 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Оператор объяснил необходимость изменений увеличением потребления мобильного трафика.

«Мы пересматриваем стоимость тарифов в сторону увеличения, чтобы продолжать увеличивать инвестиции, чтобы расширять сеть и оснащать ее дополнительными источниками питания, генераторами», — пояснили в «Киевстар».

Точные данные о новых условиях и стоимости услуг компания обещала предоставить позднее.

Повышение тарифов происходит на фоне новых требований украинского регулятора. 25 июня Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины постановил, что операторы должны обеспечивать связь на своих базовых станциях в течение четырех часов без электричества.

Украинские эксперты предупреждают о возможном существенном росте цен на услуги мобильной связи. По данным издания Liga.net, аналитики прогнозируют 50-процентное увеличение тарифов в 2025 году. Однако даже такое повышение может не гарантировать бесперебойную связь при продолжительных отключениях электроэнергии.

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