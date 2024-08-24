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Сийярто негативно высказался о действиях ЕК по вопросу транзита нефти из России

Сийярто: Еврокомиссия велела Киеву ограничить транзит нефти из РФ

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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что бездействие Еврокомиссии по вопросу ограничения Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию говорит о причастности ЕС к этому делу. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Еврокомиссия заявила, что не готова помогать в вопросах безопасного энергоснабжения Венгрии и Словакии.

По словам Сийярто, это подтверждает, что из Брюсселя в Киев было направлено указание создать проблемы в энергетическом снабжении Будапешта и Братиславы. Он отметил, что не может поверить, что Евросоюз настолько слаб, чтобы указывать Киеву, а значит бездействует по этому вопросу осознанно.

В начале августа Сийярто также заявлял, что остановку Украиной транзита нефти из России координировали в Евросоюзе. По его мнению, ЕС не мог смириться с тем, что Венгрия, несмотря на давление, продолжает политику по установлению мира. Сийярто обратил внимание, что в Брюсселе при желании могли бы повлиять на страну-кандидата, если она ставит под угрозу энергоснабжение двух стран — членов организации.

Ранее глава МИД Венгрии назвал Борреля брюссельским Байденом.

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