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В посольстве РФ готовы изучить вопрос совместного производства вина с Чили

Посол РФ: Чили заинтересована в поставках вина в Россию на выгодных условиях

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barmalini/Shutterstock/FOTODOM

Посол РФ в Сантьяго Владимир Белинский в интервью ТАСС заявил, что Москва видит заинтересованность южноамериканской страны в выгодных поставках винной продукции в РФ.

«Местные производители вина имеют давнюю историю взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной и, насколько можем судить, заинтересованы в продаже своих товаров на выгодных условиях», — сказал дипломат.

Он добавил, что заслуживает обсуждения вопрос запуска совместного предприятия по производству. По словам Белинского, посольство готово всячески способствовать наращиванию прямых контактов между предпринимателями.

До этого гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский заявил, что вина в России подорожают к осени на фоне повышения ввозных пошлин на продукцию из недружественных стран.

Согласно данным Евростата, Россия в июне сократила закупки вина в ЕС до минимума с 2010 года. Всего за июнь в Евросоюзе было закуплено 6,3 тысячи тонн вина. Меньше — 5 тысяч тонн — в Россию завозили только в январе 2010 года. Сильнее всего (в девять раз) снизились объемы закупок вина из Франции — до 12 тонн.

Ранее бизнесмен Титов высмеял продажи фейковых белорусских вин в России.

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