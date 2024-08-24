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На Красной площади пройдет выставка российских дизайнеров

Участниками проекта Fhub showroom станут более 150 отечественных брендов

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ООО «Ресурсный центр Фейшен ХАБ»

На Красной площади пройдет выставка российских дизайнеров Fhub showroom. Этот сезон мультибрендового проекта станет 11-м по счету, сообщает пресс-служба группы компаний Fashion Hub Russia.

По мнению основателя группы компаний Георгия Ростовщикова, проект Fhub showroom season 11 может войти в историю профессиональной модной индустрии.

Участниками проекта в этот раз станут представлены более 150 премиальных российских брендов в различных категориях. Также в нем примут участие бренды, победившие во всероссийском конкурсе «Знай наших».

«Даже в условиях сложной мировой ситуации гости из разных стран продолжают посещать Россию, а многие из них впервые открывают для себя эту удивительную страну, ведь мода – это мягкая дипломатия, которая способна разрушать границы», — отметил Ростовщиков.

Он добавил, что мода является связующей силой разных стран, их культуры и традиций, которая способна сломать барьеры, возникшие в самые тяжелые ситуации в международном пространстве.

Как предполагают организаторы выставки, в этом году мультибрендовый шоурум посетят более 400 российских и более 50 специально приглашенных байеров и представителей ключевых ритейлеров из стран Азии, Ближнего Востока, Европы, СНГ, которые станут гостями международных дней байеров в России.

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