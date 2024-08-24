Китай рекордно нарастил закупки меди у России

Китай в июле нарастил импорт меди у России в 4,2 раза по сравнению с предыдущим месяцем, до $333,9 млн. Это максимальный показатель с ноября 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на статслужбу КНР.

Основная доля поставок пришлась на рафинированную медь и сплавы ($259 млн). На втором месте медные отходы и лом ($75 млн).

По итогам июля РФ заняла шестое место среди основных поставщиков меди на китайский рынок. Лидером стала республика Конго с объемом $1,3 млрд.

В топ-3 также вошли Япония и Чили с $490 млн и $432 млн соответственно. Пятерку замыкают Замбия ($369 млн) и США ($338 млн).

Всего за первые семь месяцев КНР приобрела российской меди на $1,5 млрд. По итогам прошлого года объем поставок по направлению составил $3,2 млрд.

До этого был зафиксирован резкий спад экспорта нержавеющей стали из Индии в Россию. За полгода поставки просели на 66%.

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