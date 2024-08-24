Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай рекордно нарастил закупки меди у России

Китай увеличил импорт меди из России до максимума с ноября 2023 года

close
100%
Виктор Чернов/РИА «Новости»

Китай в июле нарастил импорт меди у России в 4,2 раза по сравнению с предыдущим месяцем, до $333,9 млн. Это максимальный показатель с ноября 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на статслужбу КНР.

Основная доля поставок пришлась на рафинированную медь и сплавы ($259 млн). На втором месте медные отходы и лом ($75 млн).

По итогам июля РФ заняла шестое место среди основных поставщиков меди на китайский рынок. Лидером стала республика Конго с объемом $1,3 млрд.

В топ-3 также вошли Япония и Чили с $490 млн и $432 млн соответственно. Пятерку замыкают Замбия ($369 млн) и США ($338 млн).

Всего за первые семь месяцев КНР приобрела российской меди на $1,5 млрд. По итогам прошлого года объем поставок по направлению составил $3,2 млрд.

До этого был зафиксирован резкий спад экспорта нержавеющей стали из Индии в Россию. За полгода поставки просели на 66%.

Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС могут ударить по алюминиевой отрасли России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами