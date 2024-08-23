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США разрешили импорт ряда категорий российских алмазов

США разрешили импорт ряда категорий российских алмазов до 1 сентября 2025 года

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Depositphotos

США разрешили импорт ряда категорий российских алмазов до 1 сентября 2025 года. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства финансов США.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты де-факто пересматривают со своей стороны наиболее строгие элементы введенного странами G7 запрета на импорт российских алмазов.

Запрет стран G7 на импорт алмазов из России вступил в силу с 1 января 2024 года. США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония договорились о прекращении импорта российских непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы. С 1 марта вступил в силу запрет США, ЕС и G7 на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Ранее в Ботсване нашли один из самых больших драгоценных камней в мире.

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