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Стало известно, кого коснутся новые санкции США

Минфин США: новые санкции коснутся добывающих компаний из России

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Global Look Press

Новые санкции США коснутся добывающих компаний из России. Об этом свидетельствует сообщение министерства финансов США.

Отмечается, что санкции США также вводятся в отношении российских технологических компаний для дальнейшего сокращения доступа РФ к международной финансовой системе.

В пятницу, 23 августа, США добавили в экспортные ограничения более 60 юридических лиц из России, 42 организации из Китая и 11 из Ирана. Отмечается, что данные компании были внесены в список «как действующие против интересов национальной безопасности и внешней политики США».

До этого сообщалось, что Европейский союз может ввести полный запрет на импорт российского алюминия и продукции из него в рамках нового пакета антироссийских санкций. В апреле 2024 года США и Великобритания уже ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов.

Ранее эксперт предложила способ упростить платежи между РФ и КНР.

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