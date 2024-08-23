Стало известно, кого коснутся новые санкции США

Новые санкции США коснутся добывающих компаний из России. Об этом свидетельствует сообщение министерства финансов США.

Отмечается, что санкции США также вводятся в отношении российских технологических компаний для дальнейшего сокращения доступа РФ к международной финансовой системе.

В пятницу, 23 августа, США добавили в экспортные ограничения более 60 юридических лиц из России, 42 организации из Китая и 11 из Ирана. Отмечается, что данные компании были внесены в список «как действующие против интересов национальной безопасности и внешней политики США».

До этого сообщалось, что Европейский союз может ввести полный запрет на импорт российского алюминия и продукции из него в рамках нового пакета антироссийских санкций. В апреле 2024 года США и Великобритания уже ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов.

Ранее эксперт предложила способ упростить платежи между РФ и КНР.