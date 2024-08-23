В Минсельхозе рассказали об экспорте пшеницы из РФ в прошлом сельхозсезоне

Глава Минсельхоза Оксана Лут на площадке I Всероссийского форума селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2024» сообщила, что в прошлом сельхозсезоне экспорт пшеницы из РФ составил 54,1 миллиона тонн. Об этом сообщает РИА Новости.

«54,1 миллиона тонн пшеницы», — ответила Лут на вопрос об объеме экспорта пшеницы в прошлом сельхозсезоне.

Она добавила, что в текущем сезоне уборка только началась, поэтому цена на зерно низкая.

До этого в России признали, что окончательные данные о продовольственных запасах страны могут отличаться от прогнозируемых 86 млн тонн пшеницы в сторону уменьшения.

6 августа Минсельхоз опубликовал данные, согласно которым список лидеров по объемам закупок российской сельхозпродукции возглавляет Китай. КНР тратит на эти цели $7,6 млрд. На втором месте – Турция с закупками на сумму $5 млрд, на третьем — Казахстан ($3,3 млрд).

Ранее стало известно, что Россия резко увеличила поставки сухой молочной продукции за рубеж.