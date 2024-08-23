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Цены на апельсиновый сок в мире обновили исторический максимум

ICE Futures: цены на апельсиновый сок превысили пять долларов за фунт

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Shutterstock

Биржевые цены на апельсиновый сок достигли нового исторического максимума. об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures.

Его стоимость превысила пять долларов за фунт замороженного концентрата. В публикации уточнили, что цены на сок поднялись на фоне ухудшения видов на урожай цитрусовых в Бразилии. По прогнозам, урожай апельсинов снизится на 25% и будет на минимумах с 1988 года.

При этом, по данным Бразильской ассоциации экспортеров цитрусовых, мировые запасы сока по итогам прошлого 2023 года находились рядом с многолетними антирекордами.

До этого ученые из Школы фармацевтических наук Университета Паулиста (Бразилия) обнаружили, что ежедневное потребление двух стаканов апельсинового сока снижает уровень холестерина в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Lipids in Health and Disease (LHD). В исследовании приняли участие 129 добровольцев в возрасте от 18 до 66 лет.

Ранее ученые разработали программу для диагностики свежести фруктов.

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