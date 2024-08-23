Цены на апельсиновый сок в мире обновили исторический максимум

Биржевые цены на апельсиновый сок достигли нового исторического максимума. об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures.

Его стоимость превысила пять долларов за фунт замороженного концентрата. В публикации уточнили, что цены на сок поднялись на фоне ухудшения видов на урожай цитрусовых в Бразилии. По прогнозам, урожай апельсинов снизится на 25% и будет на минимумах с 1988 года.

При этом, по данным Бразильской ассоциации экспортеров цитрусовых, мировые запасы сока по итогам прошлого 2023 года находились рядом с многолетними антирекордами.

До этого ученые из Школы фармацевтических наук Университета Паулиста (Бразилия) обнаружили, что ежедневное потребление двух стаканов апельсинового сока снижает уровень холестерина в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Lipids in Health and Disease (LHD). В исследовании приняли участие 129 добровольцев в возрасте от 18 до 66 лет.

Ранее ученые разработали программу для диагностики свежести фруктов.