Стало известно, какой рис считается самым дорогим в мире

Вьетнам установил самые высокие цены в мире за свой рис. Об этом пишет портал Vietnam News со ссылкой на Вьетнамскую продовольственную ассоциацию (VFA).

Сейчас вьетнамский нешлифованный рис (с 5-процентным дроблением) продается за $575 за тонну. Это на $14 дороже таиландского аналога и на $34 — пакистанского.

Тонна вьетнамского дробленого риса (с 25-процентным дроблением) подорожала до $539. Производители из Таиланда и Пакистана просят за аналогичный товар на $27 и $22 меньше соответственно.

Всего месяц назад экспортные цены на рис из Вьетнама были ниже, чем у конкурентов. Скачок цен произошел из-за неожиданного роста спроса на товар, отмечают аналитики.

До этого правительство РФ продлило временный запрет на вывоз риса из страны. Ограничение будет действовать до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что ЕС почти вдвое увеличил импорт российского зерна.