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Стало известно, сколько зарубежных брендов пришли в Россию с начала года

CORE.XP: с начала года на российский рынок вышли 18 новых зарубежных брендов

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Freepik

В этом году на российский рынок вышли уже 18 новых иностранных брендов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные CORE.XP.

В основном компании выбирают торговые площади от 20 до 900 квадратных метров для открытия своих первых монобрендовых магазинов. В среднем в 2024 году иностранцы открывали магазины площадью 215 «квадратов».

Большинство новых брендов запускаются в Москве. Так, из 72% магазинов пришедших зарубежных компаний открылись именно в столице. 17% вышли на рынок Санкт-Петербурга, еще 11% открылись в других российских городах.

Согласно прогнозам, до конца года в РФ могут прийти еще 10 иностранных брендов.

До этого стало известно, сколько россиян снимают стресс шопингом. Выяснилось, что этим способом снятия нервного напряжения пользуется почти каждый второй житель страны. Чаще всего к шопинг-терапии прибегают люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Ранее сообщалось, что мировые бренды стали массово отказываться от пошива одежды в Бангладеш.

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