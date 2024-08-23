Траты россиян на мороженое этим летом подскочили в 1,5 раза

Россияне в июне — июле потратили на мороженое 82 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Для сравнения: по итогам первых двух месяцев прошлого лета расходы россиян на мороженое составили всего 54,5 млрд рублей.

В натуральном выражении продажи лакомства взлетели на 34% год к году.

Средневзвешенная цена за килограмм мороженого в июне — июле составила 751 рубль против 659 рублей годом ранее.

Одним из главных импортеров российского мороженого является Китай. Страна по результатам первого квартала нарастила закупки в 4,5 раза в годовом выражении, до $1,1 млн. В числе крупнейших покупателей этого лакомства у России также находятся Киргизия, Казахстан, Узбекистан и Белоруссия.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании зарубежных сладостей.