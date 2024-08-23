Немецкая Bayer подала иск к «Промомеду» из-за патентных прав

Немецкая фармацевтическая компания Bayer подала иск в московский арбитраж к российскому предприятию «Промомед» и ее структурам «Биопрепарат» и «Биохимик». Информация об этом появилась на сайте картотеки арбитражных дел.

Суд принял иск к производству 19 августа. Поводом для разбирательства стал тот факт, что «Промомед» вывел в оборот аналог препарата «Ксарелто», несмотря на то, что патент на него действует до декабря 2024 года. Немецкое предприятие определило это как нарушения прав на интеллектуальную собственность и обратилось в суд, потребовав компенсацию в размере 12,6 млн рублей.

При этом «Промомед» нарушения законодательства не признает. В компании заявили РБК, что будут «защищать интересы врачей и пациентов» в установленном законом порядке.

В июле сообщалось, что Bayer и ряд других крупных фармкомпаний сократили зарплаты российским врачам. Так, Bayer уменьшила размер выплат с 366,6 млн до 230,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что компании Qualcomm и Philips подали в суд на материнскую компанию Tecno. по поводу нарушения интеллектуальной собственности.