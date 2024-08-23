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Жители приграничных районов получат компенсацию за потерянные из-за ВСУ дома

Хуснуллин: жители приграничных районов получат деньги за уничтоженные ВСУ дома

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Жители граничащих с Украиной районов получат полную компенсацию за разрушенные ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) дома. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью RT.

Он уточнил, что цена за квадратный метр утверждена Минстроем для каждого региона, по ней и будут выплачиваться денежные средства.

Также есть разовая выплата по 10 тыс. рублей, напомнил вице-премьер.

Накануне Хуснуллин сообщал, что в Курской области порядка 2,6 тысячи семей смогут получить поддержку в связи с утратой или повреждением жилья из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Также вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что правительство выделит 858 млн рублей на оказание поддержки россиянам, которые проживают в приграничных регионах и лишились имущества.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции, а 15 августа в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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