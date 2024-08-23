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Россиян предупредили о последствиях невозврата кредита

Юрист Хаминский: невозврат кредита может привести к банкротству и даже тюрьме

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Отказ возвращать долг по кредитам может привести заемщика к банкротству, и даже к тюрьме, предупредил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Его слова приводит RT.

Если общая сумма просроченного долга превышает 500 тыс. рублей, банк может инициировать процедуру банкротства заемщика и продать его имущество на торгах, отметил юрист.

При размере долга свыше 3,5 млн рублей должника могут привлечь к уголовной ответственности по статье 177 УК РФ. Наказание по ней варьируется от штрафа в размере 200 тыс. рублей до двух лет лишения свободы. При этом карательные меры могут быть более строгими, если выяснится, что заемщик изначально не планировал возвращать кредит, подчеркнул Хаминский.

По итогам первого полугодия совокупный объем займов россиян достиг 37 трлн рублей. Это рекордный показатель за всю историю.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют обсудить новые меры по сдерживанию роста потребительского кредитования.

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