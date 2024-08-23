Администрация президента США Джо Байдена направит Украине около $125 млн новой военной помощи. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

В пакет войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для HIMARS и Javelin, противотанковые ракеты, системы для борьбы с беспилотниками, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы и транспортные средства. Ожидается, что Белый дом официально объявит об этом 23 августа, в канун дня независимости Украины.

Помощь предоставляется из запасов Пентагона и может быть доставлена быстрее, чем обычно.

Накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что политика Вашингтона позволяет Украине наносить контрудары американским оружием, чтобы ВСУ могли защищаться от российских атак в Курской области.

Ранее экс-помощник Рейгана призвал прекратить помощь ВСУ из-за подрыва «Северных потоков».