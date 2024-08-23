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Министр обороны поддержал выдачу жилья без очереди военным с детьми-инвалидами

Белоусов поддержал обеспечение вне очереди жильем военных с детьми-инвалидами

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Shutterstock

Министр обороны России Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем военных, воспитывающих детей-инвалидов. Об этом сообщило российское Минобороны в Telegram-канале.

Глава ведомства поддержал проект закона, который предполагает расширение перечня категорий военнослужащих, которые имеют внеочередное право на обеспечение жильем. Речь идет о получении единовременной выплаты на соответствующую покупку.

Поправки предлагается внести в статью 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих».

В настоящее время право на внеочередное получение единовременной выплаты для покупки жилья принадлежит сотрудникам полиции и Росгвардии, которые воспитывают детей с инвалидностью.

20 августа Госдума сообщала, что председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин направил в комитет по обороне законопроект, касающийся приоритетного права военнослужащих, имеющих детей с инвалидностью, на получение жилья вне очереди.

Ранее власти одобрили списание долгов участникам военной операции.

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