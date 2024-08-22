Российские банки вдвое сократили ипотечные портфели

Объем выдачи ипотеки в июле 2024 года упал практически вдвое. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центробанка России.

В июне объем выдачи ипотеки россиянам составлял 788 миллиардов, а в июле он рухнул до 356 миллиардов рублей. По данным ЦБ, такое падение было ожидаемым. При этом там подчеркнули, что сравнивать два этих месяца не совсем корректно, так как объем выдачи ипотеки в июне был аномально высоким из-за завершения государственной программы льготной ипотеки в России.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства сообщила, что Банк России выступил с инициативой увеличить размер страхового покрытия по эскроу-счетам при покупке жилья с 10 млн до 30 млн рублей. По словам Набиуллиной, это предложение уже обсуждалось с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и Министерством финансов, которые в целом поддержали идею. Инициатива ЦБ связана с динамикой цен на недвижимость и успешным применением счетов эскроу в жилищном строительстве.

Ранее Bloomberg назвал последствия отмены льготной ипотеки в России.