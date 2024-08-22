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Новые санкции ЕС могут ударить по алюминиевой отрасли России

Аналитик Хазанов: ЕС может полностью запретить импорт алюминия из России

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Пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

Европейский союз может ввести полный запрет на импорт российского алюминия и продукции из него в рамках нового пакета антироссийских санкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мнение независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова.

По мнению эксперта, санкции могут также коснуться ключевых бенефициаров и руководителей российских алюминиевых компаний. Такие меры способны негативно повлиять на предприятия, ориентированные на экспорт, которым придется искать новые рынки сбыта для 500 тыс. тонн металла в год или останавливать производство.

Хазанов прогнозирует кратковременный рост цен на алюминий до $2700 за тонну из-за нервозности трейдеров и потребителей. Однако эксперт отмечает, что существуют альтернативные поставщики — Китай и страны Ближнего Востока.

«Сначала будет их скачок (цен на алюминий — прим. «Газеты.Ru»), но не более чем на 10% в течение недели... потом все устаканится», — считает Хазанов.

В апреле 2024 года США и Великобритания уже ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов.

Ранее эксперт предложила способ упростить платежи между РФ и КНР.

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