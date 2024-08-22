Эксперт предложила способ упростить платежи между РФ и КНР

Использование государственных цифровых валют может стать решением проблемы расчетов между Россией и Китаем. Об этом рассказала «Ленте.ру» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По мнению эксперта, этот способ поможет преодолеть трудности, с которыми сталкиваются российские импортеры при оплате китайских товаров. Мильчакова отметила, что на недавней встрече премьера Госсовета КНР Ли Цяна с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным была достигнута договоренность о развитии совместной платежной инфраструктуры и расширении сети банковских филиалов обеих стран.

Ситуация с торговлей между РФ и КНР обострилась в середине 2024 года из-за усиления угроз санкций со стороны США. По некоторым данным, доля возврата платежей достигла 80%, причем китайские банки иногда возвращают средства даже за уже полученный и растаможенный товар.

Ранее к ограничениям переводов из РФ присоединились еще два банка.