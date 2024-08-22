К ограничениям переводов из РФ присоединились еще два банка

Еще два киргизских банка «Айыл банк» и «Компаньон» приостановили денежные переводы через российские системы Сбербанка. Об этом говорится в сообщениях пресс-служб банков.

При этом обе организации подчеркнули, что переводы через системы «Золотая корона» и «Астрасенд» продолжают работать в штатном режиме.

Накануне стало известно, что более 10 банков Киргизии прекратили осуществлять переводы в российские банки из-за опасений вторичных санкций. Среди них «Демир банк», «Финанскредитбанк», «Керемет банк», Mbank, «Халык банк», «Коммерческий банк КСБ» и «Оптима банк». «Бакай банк» объяснил недоступность онлайн-переводов техническими причинами.

Отправка и получение денег остаются возможными через некоторые системы денежных переводов, включая «Золотую корону», «Астрасенд», Western Union, «Юнистрим», Ria и Pluspay. Ситуация с переводами в Киргизии обострилась после того, как 12 июня минфин США включил Мосбиржу и связанные с ней организации в санкционный список. Это привело к временной остановке торгов долларом США, евро и гонконгским долларом на бирже.

Ранее Киргизия была вынуждена прекратить работу российской платежной системы «Мир» на своей территории.