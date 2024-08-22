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В Африке обнаружили второй по величине алмаз в мире

Канадская Lucara обнаружила в Ботсване самый большой алмаз за последние 120 лет

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Lucara Diamond

Канадская компания Lucara Diamond обнаружила на месторождении Karowe в Ботсване алмаз весом 2492 карата. Это самый большой алмаз за последний 120 лет и второй по размеру из когда-либо добытых, сообщает Bloomberg.

Алмазу еще предстоит пройти оценку. Сейчас неизвестно, даст ли он драгоценные камни высочайшего качества, отмечает агентство.

Самый крупный алмаз за всю историю — Cullinan — был найден также на территории Южной Африки. Его вес составил 3106 карат.

Месторождение Karowe славится своими большими камнями. Так, в 2015 году Lucara обнаружила здесь алмаз Lesedi La Rona весом 1109 карат. Он был продан за $53 млн. Также в шахтах Karowe был добыт алмаз весом 813 карат, который был реализован за рекордные $63 млн. Оба этих камня были типа IIa — это самые чистые алмазы.

До этого сообщалось, что Индия сокращает закупки российских алмазов.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на ювелирные украшения за полгода.

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