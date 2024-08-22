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ЦБ предложил утроить страховое покрытие по эскроу-счетам

Набиуллина: лимит страховки по эскроу-счетам может вырасти до 30 млн рублей

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Банк России выступил с инициативой увеличить размер страхового покрытия по эскроу-счетам при покупке жилья с 10 млн до 30 млн рублей. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с президентом и членами правительства, передает «Интерфакс».

По словам Набиуллиной, это предложение уже обсуждалось с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и Министерством финансов, которые в целом поддержали идею. В случае одобрения регулятор планирует в ближайшее время подготовить соответствующие законодательные изменения.

Ранее ЦБ рассматривал возможность увеличения лимита до 20 млн рублей. Это предложение обсуждалось в феврале 2024 года.

Инициатива ЦБ связана с динамикой цен на недвижимость и успешным применением счетов эскроу в жилищном строительстве. Регулятор также планирует расширить страховое покрытие для некоторых других сберегательных инструментов, включая рублевые безотзывные сберегательные сертификаты и депозиты.

До этого юрист в сфере недвижимости Никита Ешков заявил , что количество ипотечных сделок в России после 1 июля 2024 года сократилось вдвое. По его словам, это обусловлено двумя факторами. Во-первых, это завершение программы безадресной льготной ипотеки. Во-вторых, рекордный рост объема выдачи в июне 2024 года — до 788 млрд рублей.

Ранее Bloomberg назвал последствия отмены льготной ипотеки в России.

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