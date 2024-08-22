Доходы крупнейшего продавца нефти в мире начали резко сокращаться

Доходы Саудовской Аравии от продаж нефти в июне составили $19 млрд. Это худший результат для крупнейшего в мире экспортера нефти с сентября 2021 года, пишет Bloomberg.

По сравнению с пиковым 2022 годом доходы страны от экспорта энергоресурса рухнули в 1,5 раза. Среди основных причин — падение цен на топливо и сокращение добычи, отмечают аналитики.

Во вторник, 20 августа, стоимость нефти эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE опускалась до $76,9 за баррель. Котировки находились ниже уровня в $77 впервые с 7 августа. По словам аналитиков, топливо дешевеет из-за отсутствия эскалации на Ближнем Востоке.

До этого в России заявили, что Запад сидит на нефтяной игле.

Ранее эксперт предостерег ОПЕК+ от резкого роста производства.