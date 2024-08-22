Российские туристы отвернулись от Греции

Российские туристы почти перестали ездить в Грецию из-за проблем с получением виз и дорогих авиабилетов (более €1 тыс. на человека), рассказал директор компании Tez Tour Греция Димитрис Харитидис. Его слова приводит ТАСС.

«Российских туристов сейчас практически вообще нет — и на острове Крит, да и в целом в Греции», — заявил эксперт.

По его словам, с начала 2024 года страну посетили всего несколько тысяч россиян, учитывая людей с двойным гражданством.

За период с января по июнь Грецию посетили около 5,5 тыс. россиян. Это более чем в 1,5 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Всего 2023-м в Греции побывали 35,7 тыс. путешественников из России. Для сравнения: несколько лет назад число визитов россиян в страну составляло около 800 тыс.

До этого россиянам рассказали, как получить шенгенскую мультивизу. Самая высокая вероятность получить шенген на долгий срок при подаче документов в консульство Италии.

Ранее стало известно, в каких странах россияне проведут сентябрьский отпуск.