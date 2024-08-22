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Силуанов анонсировал налоговые отсрочки для двух регионов

Силуанов: Белгородская и Курская области получат отсрочку от уплаты налогов

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Минфин рассматривает отсрочку уплаты налогов для Белгородской и Курской областей. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на совещании с президентом по ситуации в приграничных с Украиной регионах, передает ТАСС.

Это решение будет принято на текущей неделе, аналогично уже действующей отсрочке для Белгородской области. На совещании Силуанов также подтвердил продолжение поддержки малого и среднего бизнеса в приграничных регионах. Ранее в Белгородской области уже оказывалась помощь в виде выплат в размере МРОТ на каждого работника МСП в сфере потребительского рынка и индивидуальным предпринимателям в течение трех месяцев.

Министр подчеркнул, что аналогичные меры поддержки будут применены и в Курской области. Эти шаги направлены на поддержание экономической стабильности в регионах, подверженных повышенным рискам из-за приграничного положения.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил , что ущерб бизнесу региона от атак ВСУ оценивается в 3 млрд рублей.

Ранее в Курской области сообщили о введении свободной экономической зоны.

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