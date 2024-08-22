Евросоюз обеспечил рекордные запасы газа к холодам

ЕС достиг 90% заполнения газохранилищ перед зимним сезоном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Тима Макфи на брифинге в Брюсселе.

Такой уровень запасов значительно повышает энергетическую безопасность Евросоюза в преддверии холодов. Это также демонстрирует эффективность мер, принятых ЕС для диверсификации поставок газа и снижения зависимости от российских энергоресурсов.

«Наши газохранилища заполнены уже на 90%»,— заявил Макфи, отвечая на вопрос журналистов.

В начале недели стало известно, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) приблизились к 90%, достигнув 89,77%, что на 8,09% выше среднего показателя за последние пять лет, но чуть ниже рекордных уровней 2023 года. Несмотря на высокие запасы, поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы резко сократились до минимума с ноября 2021 года. В августе эта тенденция сохранилась, и мощности регазификации СПГ загружены лишь на 36%. В то же время, с начала августа средняя биржевая цена газа в Европе выросла на 19%, достигнув $435 за 1 тыс. кубометров.

Ранее в Сербии заявили , что рассчитывают на продление газового контракта с Россией на особо выгодных условиях.