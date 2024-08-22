Цены производителей на бензин в России резко подскочили

В России цены производителей на бензин по итогам июля подскочили на 25% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Росстат.

Резкий скачок произошел после незначительного роста в июне: за первый летний месяц цены производителей на топливо увеличились всего на 0,7%. Более того, в мае фиксировалось снижение на 7,9%.

На протяжении января — апреля цены производителей на бензин росли. Пик в этот период пришелся на март, когда показатель взлетел на 16,1%.

По итогам всего 2023 года цены производителей на бензин выросли на 58,4%.

До этого финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) делает недостаточно для сдерживания цен на бензин в стране. Рост стоимости топлива в современных рыночных условиях экономист объяснил доминированием монополий. По прогнозам Беляева, в ближайшее время снижения цен на бензин в России не произойдет.

Ранее в S7 Airlines предупредили о последствиях подорожания авиакеросина.