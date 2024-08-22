Эксперты предрекли появление нового среднего класса в РФ

В России усиливается неравенство по доходам и потреблению, несмотря на сокращение уровня бедности до 8,5% в 2023 году с 13,5% в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные из аналитической записки Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Эксперты отмечают, что доходы высокодоходных групп растут значительно быстрее остальных. По данным опросов «инФОМ», доля тех, кто не испытывает материальных затруднений, выросла до 4-5% в 2023 году с 1-2% в 2016-2017 годах. Доля россиян со среднедушевыми доходами выше ₽100 тыс. увеличилась почти вдвое — с 5,7% в 2021 году до 10% в 2023 году.

ЦМАКП объясняет рост доходов высокооплачиваемых специалистов дефицитом кадров, увеличением выплат в медицине и IT-индустрии, а также ростом денежного довольствия военных. Эксперты считают, что в России формируются предпосылки для появления новых групп среднего класса из участников военных действий и занятых в сферах импортозамещения.

Однако для окончательного формирования этих групп необходимо сохранение высокого уровня зарплат и развитие «социальной инфраструктуры», включающей доступное жилье, систему образования и карьерные перспективы.

В конце июля президент РФ Владимир Путин поручил увеличить размер налогового вычета по НДФЛ тем, кто проходит диспансеризацию и успешно сдает ГТО.

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