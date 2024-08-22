РФ и КНР договорились о развитии банковского сотрудничества

Москва и Пекин приняли решение укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру, в том числе путем открытия корреспондентских счетов и учреждения филиалов и дочерних банков в обеих странах. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства РФ документе.

Страны намерены поддерживать высокий уровень доли расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле, инвестициях и других экономических операциях, который, по словам премьер-министров Михаила Мишустина и Ли Цяна, достиг 95%.

РФ и КНР планируют расширять сотрудничество в банковской и страховой сферах, аудите, а также способствовать инвестициям и привлекать средства через выпуск ценных бумаг. Среди приоритетных направлений для инвестсотрудничества выделены машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, химическая промышленность, энергетика и инновации.

Стороны также договорились создать реестр межрегиональных инвестиционных проектов и завершить переговоры об актуализации соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений до конца года.

До этого стало известно, что российский экспорт вырос на 11,5% с января по май 2024 года, несмотря на санкционное давление. Увеличение доли дружественных стран во внешней торговле до 80% способствовало этому росту. Важную роль играет государственная поддержка, примером чего является компания «Медтехника» из Санкт-Петербурга, сумевшая значительно увеличить свою экспортную выручку благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Ранее глава РФПИ назвал главное условие удвоения товарооборота России и Китая.