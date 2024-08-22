Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РФ и КНР договорились о развитии банковского сотрудничества

Россия и Китай планируют расширить сеть банковских филиалов

close
100%
Global Look Press

Москва и Пекин приняли решение укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру, в том числе путем открытия корреспондентских счетов и учреждения филиалов и дочерних банков в обеих странах. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства РФ документе.

Страны намерены поддерживать высокий уровень доли расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле, инвестициях и других экономических операциях, который, по словам премьер-министров Михаила Мишустина и Ли Цяна, достиг 95%.

РФ и КНР планируют расширять сотрудничество в банковской и страховой сферах, аудите, а также способствовать инвестициям и привлекать средства через выпуск ценных бумаг. Среди приоритетных направлений для инвестсотрудничества выделены машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, химическая промышленность, энергетика и инновации.

Стороны также договорились создать реестр межрегиональных инвестиционных проектов и завершить переговоры об актуализации соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений до конца года.

До этого стало известно, что российский экспорт вырос на 11,5% с января по май 2024 года, несмотря на санкционное давление. Увеличение доли дружественных стран во внешней торговле до 80% способствовало этому росту. Важную роль играет государственная поддержка, примером чего является компания «Медтехника» из Санкт-Петербурга, сумевшая значительно увеличить свою экспортную выручку благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Ранее глава РФПИ назвал главное условие удвоения товарооборота России и Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами