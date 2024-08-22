Венгерская компания заявила о готовности следить за транзитом нефти через Украину

Венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о том, чтобы взять на себя обязательства по транзиту российской сырой нефти, поступающей в страны назначения через территорию Украины. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гульяш, передает Reuters.

По данным агентства, MOL ищет альтернативные решения после того, как Украина заблокировала транспортировку нефти российской компании «Лукойл» через свою территорию.

Гульяш отметил, что реализация нового плана будет дорогой и рискованной.

17 июля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил об остановке транзита российской нефти через украинскую территорию. 18 июля компания Transpetrol, которая выступает оператором словацкого участка нефтепровода «Дружба», сообщила, что Словакия перестала получать нефть от «Лукойла».

Позднее Сийярто в ответ Еврокомиссии о возможности для Будапешта искать альтернативные источники поставок нефти после блокировки ее транзита через Украину в Венгрию и Словакию заявил, что Хорватия не является надежным транзитным партнером для государства.

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