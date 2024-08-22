Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Венгерская компания заявила о готовности следить за транзитом нефти через Украину

Гульяш: компания MOL готова взять обязательства по транзиту нефти через Украину

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о том, чтобы взять на себя обязательства по транзиту российской сырой нефти, поступающей в страны назначения через территорию Украины. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гульяш, передает Reuters.

По данным агентства, MOL ищет альтернативные решения после того, как Украина заблокировала транспортировку нефти российской компании «Лукойл» через свою территорию.

Гульяш отметил, что реализация нового плана будет дорогой и рискованной.

17 июля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил об остановке транзита российской нефти через украинскую территорию. 18 июля компания Transpetrol, которая выступает оператором словацкого участка нефтепровода «Дружба», сообщила, что Словакия перестала получать нефть от «Лукойла».

Позднее Сийярто в ответ Еврокомиссии о возможности для Будапешта искать альтернативные источники поставок нефти после блокировки ее транзита через Украину в Венгрию и Словакию заявил, что Хорватия не является надежным транзитным партнером для государства.

Ранее Путин пообещал нефтяникам работы «на 100 лет».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами