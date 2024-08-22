Тело британского магната Майка Линча извлекли из воды

Тело британского технологического магната Майка Линча, погибшего при кораблекрушении у берегов Сицилии во время шторма, извлекли из воды. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к спасательной операции.

18-летняя дочь Линча Ханна все еще числится пропавшей без вести. Тела остальных четырех пассажиров яхты, считавшихся пропавшими без вести, были обнаружены накануне, 21 августа.

Парусное судно Bayesian затонуло в районе города Палермо, расположенного на итальянском острове Сицилия, 19 августа. Яхта шла под флагом Великобритании, и большинство пассажиров на ее борту были подданными этого государства. Еще несколько человек были родом из Новой Зеландии, Шри-Ланки и Ирландии.

Новостное агентство ANSA сообщало, что всего на судне находились 22 человека. Одним из них оказался мультимиллионер Майк Линч, которого называют «британским Биллом Гейтсом».

Ранее в сети появились кадры крушения яхты Bayesian.