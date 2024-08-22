Россиянам рассказали, стоит ли оформлять ребенку банковскую карту

Родителям можно оформлять детскую банковскую карту, потому что это позволит контролировать расходы ребенка и развивать его финансовую грамотность. Об этом «Москве 24» рассказала финансовый консультант Анна Тюрнева.

По ее словам, это также позволит быстро перевести ребенку нужную сумму денег, если они ему экстренно понадобились. При этом эксперт советует подключить функцию СМС-информирования, чтобы видеть, когда и сколько денег было потрачено.

«Это поможет контролировать расходы ребенка и повышать его финансовую грамотность: родители будут видеть, насколько рационально он тратит деньги, и смогут объяснить, как совершать покупки с большей выгодой», — отметила Тюрнева.

Финансовый консультант добавила, что лучше сделать так, чтобы по карте можно было получать кешбэк за покупку определенных категорий товаров, а также объяснить ребенку, как это работает, чтобы дополнительно повысить его финансовую грамотность. Она также подчеркнула, что с детьми необходимо проговаривать принципы безопасности использования банковской карты.

Фаундер финтех-стартапа Halal Card Ислам Ахмедшин до этого рассказал «Газете.Ru», что детей нужно приучать к финансовой грамотности с раннего возраста, чтобы в подростковом возрасте они не спускали все карманные деньги на донаты в онлайн-играх.

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