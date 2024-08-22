В России предупредили о последствиях подорожания авиакеросина

Резкое подорожание авиакеросина в России может привести к его локальному дефициту, предупреждает один из крупнейших отечественных перевозчиков S7 Airlines. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо авиакомпании в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

В письме говорится, что авиакомпания начала получать уведомления от операторов поставщиков топлива из аэропортов сибирского, восточного и южного регионов о возможном неисполнении обязательств по заправке. Самолеты просят прибывать с максимальным запасом топлива.

S7 Airlines в своем обращении к АЭВТ призывает провести анализ стоимости авиакеросина в российских аэропортах и совместно с Минтрансом и Минэнерго сформировать предложения по снижению рисков нехватки топлива.

Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за последний год выросла примерно на 30%. Подорожание топлива сказывается на цене билетов, делая перевозки менее доступными для населения.

До этого россиянам дали несколько советов, как поймать билеты на самолет по хорошей цене. Один из них — искать билеты ночью.

Ранее стало известно, в каких странах россияне проведут сентябрьский отпуск.