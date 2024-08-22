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Россиян пообещали не оставить без красной икры к Новому году

Патрушев: в России нет предпосылок для подорожания красной икры к Новому году

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Unsplash

Предпосылок для повышения цен на красную икру к Новому году нет, успокоил россиян вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Его слова приводит РИА Новости.

«И рыба, и икра — будут. И селедка, и шпроты, и другие продукты для салатов и новогоднего стола», — заверил он.

По словам Патрушева, в этом году рыбаки добыли больше сельди, иваси, кальмаров и креветок, чем годом ранее. Также увеличился вылов сырья для консервов и пресервов.

«Цены как раз повышают спекулятивно, на фоне слухов», — заключил Патрушев.

Между тем в июле стоимость красной икры в России обновила исторический максимум.

До этого стало известно, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает введение ограничений на ввоз российской рыбы. Литва, Эстония, Латвия и Швеция требуют запрета на импорт российской трески, сельди и кильки.

Ранее в России вырос спрос на черную икру.

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