В июле в России подскочили долги по зарплате

По состоянию на 1 августа 2024 года просроченная задолженность по заработной плате в России составила 427,4 миллиона рублей, увеличившись на 100,5 миллиона рублей (или 30,7%) по сравнению с 1 июля 2024 года. Об этом сообщает Росстат.

В июне 2024 года задолженность по зарплатам в стране снизилась на 10,8%, достигнув 326,9 миллиона рублей. В мае она возросла на 19,5% до 366,5 миллиона рублей, а в апреле снизилась на 8% до 306,7 миллиона рублей.

В марте задолженность уменьшилась на 23,1% и составила 333,3 миллиона рублей. В феврале наблюдался рост на 23,3%, когда сумма достигла 433,5 миллиона рублей, а в январе она увеличилась на 1,3% до 351,5 миллиона рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа 192,5 миллиона рублей (45%) относится к долгам, возникшим в 2024 году. Долги за 2023 год составляют 95,8 миллиона рублей (22,4%), а задолженность за 2022 год и ранее — 139,1 миллиона рублей (32,6%).

На 1 августа просроченные долги по зарплате, вызванные нехваткой собственных средств у организаций, составили 405,9 миллиона рублей (по сравнению с 294,9 миллиона рублей месяцем ранее).

Задолженности из федерального бюджета на 1 августа не было (в июле составляла 3,0 миллиона рублей). Долги бюджетов субъектов РФ составили 21,0 миллиона рублей (по сравнению с 20,3 миллиона рублей на 1 июля), а местных бюджетов — 0,5 миллиона рублей (в июле было 9,2 миллиона рублей).

Ранее в России сильно снизились выдачи ссуд закредитованным заемщикам.