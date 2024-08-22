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ЕС разрабатывает новые санкции против России

«Известия»: ЕС готовит санкции против рыбного промысла и металлургии России

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Ohde/face (признан в РФ иностранным агентом) to face (признан в РФ иностранным агентом)/Global Look Press

Евросоюз готовит новые санкции против России, сообщает »Известия» со ссылкой на заявление Еврокомиссии. Ожидается, что новые ограничения могут затронуть рыбный промысел и металлургическую отрасль.

В ЕС 80% импорта стальных полуфабрикатов поступает из России и Украины. Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев предупредил о возможном расширении списка продукции российской металлургии, попадающей под санкции, из-за изменения схемы закупок ЕС и отмены квот на стальные слябы.

Возможной мерой называют полный запрет поставок в Евросоюз свежей рыбы, в том числе минтая.

Сектор стальной продукции впервые попал под западные санкции в марте 2022 года, когда ограничения коснулись широкого спектра изделий, включая металлические листы, арматуру, катанки, трубы и другую продукцию. В октябре 2022 года санкции были расширены на импорт стальных слябов, при этом установлены квоты на 3,75 млн тонн слябов из России на период до сентября 2024 года.

Ранее Трамп допустил ослабление ограничений против России.

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