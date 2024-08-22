Экономист предупредил о рисках неплатежеспособности российского бизнеса

Российский малый бизнес из сфер пищевого хозяйства и услуг столкнется с рисками неплатежеспособности в 2024 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Текущий год заметно угрожает сектору микро, малого и среднего бизнеса, поскольку его маржинальность (процент прибыли компании в общей стоимости товара или услуги — прим.ред) находится в пределах 5-10%. Растущие заработные платы и заметное ужесточение денежно-кредитной политики не позволит этому сектору экономики эффективно и безболезненно кредитоваться и инвестировать в развитие», — сказал Лобода.

При этом экономист не ждет, что ситуация закончится банкротствами компаний. По мнению эксперта, бизнес может принять превентивные меры — снижение объемов операционной деятельности и экономической активности, сокращение штата. Среди негативных факторов для предпринимателей Лобода назвал высокую ключевую ставку (кредиты дорожают — прим.ред.) и колебания курса рубля. Впрочем, большинство российских компаний адаптировались к текущей ситуации в экономике и остаются в прибыли, заключил экономист.

До этого сообщалось , что малый бизнес приграничных регионов получил почти 15 млрд рублей благодаря господдержке.

Ранее курс рубля повел себя неожиданно.