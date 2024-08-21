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Названы самые популярные белорусские товары в России

В Белоруссии назвали самые популярные у россиян товары из республики

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Depositphotos

Заместитель председателя Белстата Тимофей Жигарев назвал самые популярные белорусские товары в России. Об этом сообщает БелТА.

Он обратил внимание, что молочная продукция из Белоруссии (сыры, творог, сливочное масло) традиционно пользуется спросом в РФ. Как отметил Жигарев, россияне хорошо покупают белорусские легковые и грузовые автомобили, тракторы, запасные части к ним. Кроме того, в России успешно продаются белорусские телевизоры, устройства на жидких кристаллах, лазеры, изделия из черных металлов, добавил он.

В июле Минсельхоз Белоруссии установил новые минимальные экспортные цены на ряд продовольственных товаров. Для РФ выросли цены на говядину, но снизились на молочные продукты.

До этого председатель Совета Белоруссии Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что товарооборот между ее страной и Россией за весь 2023 года составил порядка 8 трлн рублей.

Согласно прогнозам, российско-белорусский товарооборот в 2024 году может установить новый рекорд, превысив отметку в $60 млрд.

Ранее Борис Титов назвал Белоруссию «страной чудес» из-за поставок фейковых вин в Россию.

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